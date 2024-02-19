Кримінал

Під час удару по Куп’янську загинув енергетик, який працював в обленерго 38 років

19 Лютого 2024 12:05
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обстріл
Наслідки обстрілу Куп'янська, 17 лютого 2024 року / Фото: ДСНС

59-річний Віктор Цуканов загинув 17 лютого, коли російські війська вдарили по житловому будинку у Куп’янську авіабомбами. Цуканов працював електрогазозварником Куп’янського високовольтного району електричних мереж.

Про це повідомила пресслужба “Харківобленерго” 19 лютого.

“Віктор Олександрович був дуже доброзичливою та щирою людиною. Завжди усміхався та добре ставився до оточуючих. Його всі поважали за безвідмовність, працьовитість, відповідальне ставлення до своїх обов’язків. Віктор брався за будь-яку роботу, не тільки зварку, виконував все, з чим просили допомогти. Був дуже роботящий — справжній чоловік, про яких кажуть “з руками”. У вільний від роботи час часто допомагав колегам та сусідам з різними побутовими питаннями: щось полагодити чи змайструвати”, — сказано у повідомленні.

У “Харківобленерго” Віктор Цуканов працював з 1986 року: “Під час війни залишався в Куп’янську та продовжував виконувати свої обов’язки”.

Внаслідок російських ударів по Куп’янську 17 лютого загинули двоє людей, п’ятеро зазнали поранень.


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