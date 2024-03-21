Економіка

В результаті ракетної атаки на Київ постраждав склад маркетплейса Rozetka

21 Березня 2024 14:26
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Сьогоднішня російська ракетна атака на Київ пошкодила склад українського маркетплейса Rozetka.

Про це повідомив співзасновник та співвласник Rozetka Владислав Чечоткін.

“Сьогоднішня атака на Київ не пройшла непоміченою для Rozetka. На фото — наш склад, вірніше те, що від нього залишилося. Постраждала будівля, постраждали наші машини, які вибуховою хвилею перевернуло догори дригом, постраждали товари (пробачте, будь ласка, дорогі клієнти, сьогодні ми можемо десь затриматися з доставками)”, – повідомив Чечоткін у Facebook.

Пошкоджений внаслідок російської атаки склад Rozetka / Фото: Владислав Чечоткін

За його словами, під час атаки на зміні було майже 100 людей.

“На зміні було 99 людей. Вони не постраждали. Дякую нашій службі безпеки, яка розробила протоколи щодо атак і змушує усіх дотримуватися правил. Люди були в бомбосховищі і завдяки цьому залишилися неушкодженими”, – додав Чечоткін.


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