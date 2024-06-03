Під час авіашоу у Португалії зіткнулися літаки, є загиблий

Під час авіашоу на базі Повітряних сил у Португалії два літаки зіткнулися у повітрі, внаслідок чого пілот з Іспанії загинув.

Про це повідомляє Reuters.

Авіашоу проходило 2 червня на авіабазі Бежа, що за 180 км на південь від Лісабона. Інцидент стався під час аеробатичних демонстрацій групи за участі іспанських та португальських пілотів.

У мережі опублікували багато відеозаписів маневрів групи, що закінчились нещасним випадком.

Капітан повітряних сил Патрісія Фернандес повідомила у коментарі ЗМІ, що пілот одного з літаків, громадянин Іспанії, загинув, другий пілот поранений.

Після інциденту подальші заходи у програмі скасували.