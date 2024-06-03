Суспільство

Під час авіашоу у Португалії зіткнулися літаки, є загиблий

3 Червня 2024 08:43
Португалія, літак
Прапор Португалії / Getty Images

Під час авіашоу на базі Повітряних сил у Португалії два літаки зіткнулися у повітрі, внаслідок чого пілот з Іспанії загинув.

Про це повідомляє Reuters.

Авіашоу проходило 2 червня на авіабазі Бежа, що за 180 км на південь від Лісабона. Інцидент стався під час аеробатичних демонстрацій групи за участі іспанських та португальських пілотів.

У мережі опублікували багато відеозаписів маневрів групи, що закінчились нещасним випадком.

Капітан повітряних сил Патрісія Фернандес повідомила у коментарі ЗМІ, що пілот одного з літаків, громадянин Іспанії, загинув, другий пілот поранений.

Після інциденту подальші заходи у програмі скасували. 


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
3 Червня 2024 07:10

Зеленський прибув на Філіппіни
2 Червня 2024 20:55

У понеділок відключення світла можливі протягом усієї доби
2 Червня 2024 20:33

Зеленський: за тиждень російські війська завдали майже тисячу ударів по Україні
2 Червня 2024 19:59

The Economist: У Криму Україна перемагає Росію
2 Червня 2024 19:37

Генштаб повідомив про збільшення числа бойових зіткнень на фронті
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Дмитро ЯРОШ

Поділюсь з вами “сокровенним”…
Юрій САПРОНОВ

О вранье, полуправде, недоговорках в нашей армии
Павло КАЗАРІН

Я не народжений для війни
Костянтин НЕМІЧЕВ

Наші військові готові
Віталій ПОРТНИКОВ

Багаття русифікації
Анна ГІН

Ми тут нормально
усі думки