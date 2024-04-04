Суспільство

Під час атаки на Харків вночі загинуло 3 рятувальників

4 Квітня 2024 07:31
читать на русском →
харків, дрони, дснс
Знищена техніка / Telegram

Під час повторної атаки Шахедами на Харків загинули троє рятувальників.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, голова ОВА Олег Синєгубов.

“Маємо попередню інформацію про двох загиблих. Також на місці одного з “прильотів” почалася пожежа”.

Крім того, на ще одному місці “прильоту” обвалилися плити житлового будинку.

За словами Терехова, наразі відомо про три “прильоти” по житлових будинках.

“Вже троє загиблих, попередньо – усі працівники ДСНС, що приїхали ліквідовувати наслідку обстрілу житлових будинків”.

“Під час повторного удару окупантів по Харкову загинули троє рятувальників!

Ворог завдав ще одного удару під час ліквідації наслідків”.

Терехов підтвердив інформацію про трьох загиблих рятувальників. Також він повідомив, що ще один рятувальник дістав поранення.

Постраждала техніка ДСНС, – додав мер.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
4 Квітня 2024 07:31

Під час атаки на Харків вночі загинуло 3 рятувальників
4 Квітня 2024 07:11

Окупанти атакували Харків “Шахедами”, є влучання та жертви
3 Квітня 2024 20:52

Російські обстріли спричинили лісову пожежу на Харківщині
3 Квітня 2024 20:26

Міноборони створює Центральне управління захисту прав військовослужбовців
3 Квітня 2024 19:21

На Новопавлівському напрямку ворог 15 разів намагався прорвати нашу оборону, – Генштаб
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Нові адмірали Путіна
Юрій САПРОНОВ

Живите сегодня, сейчас
Сергій ПРИТУЛА

Ми ще далекі від ідеальної взаємодії держава-бізнес-волонтери
Максим ЖОРІН

КАБи зараз одна з найбільших проблем для фронту
Віталій ПОРТНИКОВ

Макрон збирається відправити війська в Одесу?
Ігор ЧЕРНЯК

Поки з армії не почнуть повертатися, туди знову не почнуть йти
усі думки