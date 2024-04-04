Під час атаки на Харків вночі загинуло 3 рятувальників

Під час повторної атаки Шахедами на Харків загинули троє рятувальників.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, голова ОВА Олег Синєгубов.

“Маємо попередню інформацію про двох загиблих. Також на місці одного з “прильотів” почалася пожежа”.

Крім того, на ще одному місці “прильоту” обвалилися плити житлового будинку.

За словами Терехова, наразі відомо про три “прильоти” по житлових будинках.

“Вже троє загиблих, попередньо – усі працівники ДСНС, що приїхали ліквідовувати наслідку обстрілу житлових будинків”.

“Під час повторного удару окупантів по Харкову загинули троє рятувальників!

Ворог завдав ще одного удару під час ліквідації наслідків”.

Терехов підтвердив інформацію про трьох загиблих рятувальників. Також він повідомив, що ще один рятувальник дістав поранення.

Постраждала техніка ДСНС, – додав мер.