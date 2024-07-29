Під Бєлгородом з полігону втекли 9 ув’язнених, які підписали контракти з міноборони

Дев’ять російських ув’язнених, які підписали контракти з Міноборони, втекли з військового полігону Корочанського району Бєлгородської області.

Про це пише Радіо Свобода з посиланням на видання “Пепел”.

Зазначається, що двоє з них відбували покарання у колоніях за вбивства, двоє – за завдання тяжких тілесних ушкоджень, ще один ув’язнений – за викрадення людини.

За даними видання, контрактники після вступу на службу “не пройшли випробувального терміну”. Шестеро самовільно залишили полігон 26 липня, ще троє змогли це зробити наступного дня. Чи є у втікачів зброя, в орієнтуванні не уточнюється.