Кримінал

Під Бєлгородом з полігону втекли 9 ув’язнених, які підписали контракти з міноборони
29 Липня 2024 09:25
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росія
В'язні, які втекли з полігону в Росії / Фото: Пепел.Бєлгород

Дев’ять російських ув’язнених, які підписали контракти з Міноборони, втекли з військового полігону Корочанського району Бєлгородської області. 

Про це пише Радіо Свобода з посиланням на видання “Пепел”.

Зазначається, що двоє з них відбували покарання у колоніях за вбивства, двоє – за завдання тяжких тілесних ушкоджень, ще один ув’язнений – за викрадення людини.

За даними видання, контрактники після вступу на службу “не пройшли випробувального терміну”. Шестеро самовільно залишили полігон 26 липня, ще троє змогли це зробити наступного дня. Чи є у втікачів зброя, в орієнтуванні не уточнюється.


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