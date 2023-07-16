Кримінал

Під Балаклією трактор натрапив на протитанкову міну, травмований тракторист

16 Липня 2023 11:56
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міна

Сьогодні о 09:55 у полі на околиці селища Андріївка Донецької громади Ізюмського району на ворожій протитанковій міні підірвався трактор одного з місцевих фермерських господарств. Постраждав тракторист. Його госпіталізовано до лікарні у м. Балаклія.

Як повідомили в ГУ ДСНС в Харківській області, подія трапилась під час проведення сільськогосподарських робіт.

На місці події працювали бійці місцевої пожежної команди, піротехніки ДСНС та правоохоронці. Остаточні обставини даної надзвичайної пригоди встановлюються.


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