Під Бахмутом ворог замінив найманців “Вагнера” на регулярні підрозділи – Маляр

У передмісті Бахмута ворог замінив підрозділи “Вагнера” на армійські регулярні загони. В самому ж місті Бахмут на даний момент залишаються “вагнерівці”.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

“Наші війська контролюють околиці міста у південно-західній частині в районі «Літак»”, – написала вона у Telegram.

За словами Маляр, ворог здійснює наступ на декількох напрямках – Авдіівському, Мар‘їнському, Лиманському, Купянському та Бахмутському.

На Авдіівському і Мар‘їнському – атаки ворога відбиті. Наступальні дії ворога безуспішні.

На Лиманському ворог минулої доби взяв паузу і наступальні дії не проводив.

На Купянському тривають зараз бої. Ворог атакує, намагається захопити плацдарм для подальшого просування, несе втрати.

На Бахмутському напрямку артилерійськими обстрілами ворог намагається зупинити наше просування по флангах.

Зараз ворог підтягує додаткові підрозділи на фланги для посилення.