Суспільство

Петиція про започаткування дня захисників Маріуполя набрала 25 тис голосів

26 Березня 2023 15:16
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маріуполь, петиція

Петиція з закликом започаткувати 20 травня день вшанування захисників Маріуполя набрала за два дні понад 25 тис. голосів.

Відповідна петиція з’явилася на сайті президента 23 березня. Її ініціаторка – Катерина Прокопенко, дружина командира полку “Азов”, Героя України Дениса Прокопенка, повідомляє сайт президента України.

За два дні петиція набрала понад 25 тис. голосів. Тепер її має розглянути Володимир Зеленський.

У петиції зазначається, що “битва за Маріуполь стала для українців символом незламності”, а завдяки хоробрості його захисників вдалося “відтягнути велике угрупування ворожих сил на півдні країни” і “не дати противнику повноцінно розвинути успіх на інших ділянках фронту”.

Авторка петиції наголошує, що сотні загиблих, поранених і полонених бійців своїми відчайдушними діями довели, що заслуговують на пам’ятний день.


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