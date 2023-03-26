Петиція про започаткування дня захисників Маріуполя набрала 25 тис голосів

Петиція з закликом започаткувати 20 травня день вшанування захисників Маріуполя набрала за два дні понад 25 тис. голосів.

Відповідна петиція з’явилася на сайті президента 23 березня. Її ініціаторка – Катерина Прокопенко, дружина командира полку “Азов”, Героя України Дениса Прокопенка, повідомляє сайт президента України.

За два дні петиція набрала понад 25 тис. голосів. Тепер її має розглянути Володимир Зеленський.

У петиції зазначається, що “битва за Маріуполь стала для українців символом незламності”, а завдяки хоробрості його захисників вдалося “відтягнути велике угрупування ворожих сил на півдні країни” і “не дати противнику повноцінно розвинути успіх на інших ділянках фронту”.

Авторка петиції наголошує, що сотні загиблих, поранених і полонених бійців своїми відчайдушними діями довели, що заслуговують на пам’ятний день.