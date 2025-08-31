Перший осінній день в Україні: спека до +37 і місцями грози

1 вересня в Україні очікується мінлива хмарність. У південних регіонах, а вдень також у центральних, східних та Сумській областях можливі короткочасні дощі з грозами. На решті території – без опадів.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме 13-18°, на півдні до 21°. Вдень повітря прогріється до 26-31°, у східних областях – до 30-34°. Подекуди прогнозується сильна спека – 35-37°.

У Київській області 1 вересня буде мінлива хмарність, без опадів. Температура вночі 13-18°, вдень 26-31°. У столиці вночі очікується 16-18°, вдень – близько 30°.

Але вранці 1 вересня по всій Україні буде сонячно, тож школярі зможуть вирушити на навчання без дощу, повідомила синоптикиня Наталка Діденко. Водночас у другій половині дня місцями пройдуть опади.