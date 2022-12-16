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Перший американський вантаж аварійно-ремонтного обладнання вже в Україні

16 Грудня 2022 16:38
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сша, допомога

Перший вантаж аварійно-ремонтного обладнання для енергетичної інфраструктури прибув до України зі Сполучених Штатів.

Про це написала у Twitter пані посол США в Україні Бріджит Брінк, передає “Європейська правда”.

“Вдячна за роботу протиповітряної оборони України на тлі посилення нападів Росії на цивільну інфраструктуру в Києві та по всій країні сьогодні вранці. Перший американський вантаж аварійно-ремонтного обладнання вже надійшов – Україна переможе”, – йдеться в дописі.


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