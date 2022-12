Перший американський вантаж аварійно-ремонтного обладнання вже в Україні

Перший вантаж аварійно-ремонтного обладнання для енергетичної інфраструктури прибув до України зі Сполучених Штатів.

Про це написала у Twitter пані посол США в Україні Бріджит Брінк, передає “Європейська правда”.

“Вдячна за роботу протиповітряної оборони України на тлі посилення нападів Росії на цивільну інфраструктуру в Києві та по всій країні сьогодні вранці. Перший американський вантаж аварійно-ремонтного обладнання вже надійшов – Україна переможе”, – йдеться в дописі.

Grateful for the work of Ukraine's air defense amid more escalatory Russian attacks this morning on civilian infrastructure in Kyiv and around the country. First U.S. shipment of emergency repair equipment has already arrived – Ukraine will prevail.