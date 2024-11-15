У додатку Армія+ з’явилася функція подачі рапорту на зміну місця служби

У застосунку Армія+ з’явилася нова функція – подача рапорту на зміну місця служби. Тепер військовослужбовці Збройних Сил України можуть швидко й без надмірної бюрократії подати рапорт на переведення до іншої частини, стверджує Міністерство оборони.

За даними відомства, процедура є максимально зручною та займає близько 15 хвилин.

Що важливо знати: