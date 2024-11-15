Суспільство

У додатку Армія+ з’явилася функція подачі рапорту на зміну місця служби
15 Листопада 2024 08:17
армія, міноборони
Ілюстративне фото / АрміяInform

У застосунку Армія+ з’явилася нова функція – подача рапорту на зміну місця служби. Тепер військовослужбовці Збройних Сил України можуть швидко й без надмірної бюрократії подати рапорт на переведення до іншої частини, стверджує Міністерство оборони. 

За даними відомства, процедура є максимально зручною та займає близько 15 хвилин.

Що важливо знати:

  • Для подачі рапорту знадобиться військовий квиток або посвідчення офіцера та рекомендаційний лист від частини, куди військовий планує переведення. Додатково може знадобитись висновок ВЛК для переведень через стан здоров’я.
  • ​Командирської згоди, як і Армія ID командира, для подачі рапорту не потрібно — запит автоматично надсилається в Кадровий центр ЗСУ, де його розглянуть протягом 72 годин.
  • В окремих випадках Кадровий центр напряму звертається до командирів військових частин за погодженням. Зокрема, для переведення між тиловими або між бойовими бригадами. Також погодження потрібне, якщо військовий є офіцером або займає офіцерську посаду.
  • ​У разі відмови в Армія+ обов’язково вказуються чіткі причини. Наприклад, переведення заборонені для військових, які прослужили у своїй частині менше 6 місяців або з моменту попереднього переведення за ініціативи військового минуло менше року.

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У додатку Армія+ з’явилася функція подачі рапорту на зміну місця служби
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