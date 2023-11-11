Першого заступники керівника Харківської ОВА звільнили за прогул

Керівник Харківської обладміністрації Олег Синєгубов назвав причиною звільнення з посади свого першого заступника Олександра Скакуна його неефективну роботу. Скакун слова колишнього начальника заперечує, каже, що про своє звільнення дізнався від журналістів, пише Суспіільне.

“Я був здивованим, коли дізнався про звільнення. Я якраз об’їздив мобільні вогневі групи в області по боротьбі з Shahed, які ми зараз дуже потужно робимо. Мене набрали журналісти. Я ще не знав про ситуацію, потім зі ЗМІ з посиланнями на джерела в військовій адміністрації прочитав, що мене звільнили.

Я ввечері 8 листопада прийшов в кадри, комунікував з начальником департаменту кадрів. З керівників адміністрації мені про звільнення ніхто нічого не казав. Мені сказали у кадрах, що сім місяців тому у мене був прогул, і таке дисциплінарне стягнення у вигляді звільнення”, – розповів Скакун.

“Прогулу не було, – стверджує колишній високопосадовець. – Я заявляю це твердо, бо я підіймав папери, все занотовано в реєстрах. Я — юрист, я знаю, що якби навіть цей прогул був, для цієї реакції по закону було шість місяців, а не сім”.

Керівник Харківської ОВА Олег Синегубов зараз має п’ятьох заступників: Євгена Іванова, Віту Ковальську, Олену Логвинову, Романа Семенуху та Михайла Харнама.

Олександр Скакун – колишній працівник СБУ.