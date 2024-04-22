Політика

Перші поставки боєприпасів за чеською ініціативою будуть наприкінці травня, — Боррель

22 Квітня 2024 19:19
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Євросоюз, боєприпаси
Високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель / Фото: AP

Поставки в Україну боєприпасів за чеською ініціативою очікуються наприкінці травня. Про це повідомив високий представник ЄС Жозеп Боррель, пише Укрінформ.

Поставка цих боєприпасів є складовою двоєдиного завдання ЄС у прискоренні поставок в Україну артилерійських боєприпасів та спроможностей протиповітряної оборони.

“Ми не маємо забувати про нестачу боєприпасів калібру 155 мм для ведення бойових дій. Багато країн приєдналися до чеської ініціативи, щоб шукати боєприпаси по усьому світові. Перші доставки надійдуть наприкінці травня і до перших (чисел) червня. Інші країни продемонстрували готовність брати участь у німецькій ініціативі з координації у поставках (в Україну) протиповітряних спроможностей та боєприпасів”, — сказав Боррель і додав, що дії повинні бути скоординовані. Адже наразі є дві важливі мети снаряди та ППО для України.


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