Політика

Перші 26 танків Т-72 Україна отримає протягом грудня

4 Листопада 2022 21:46
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зброя

США пообіцяли поставити в Україну 45 колишніх радянських танків Т-72. Йдеться про танки, що є на озброєнні Чехії. Загалом йдеться про 90 машин.

Як повідомили у Пентагоні, США та Нідерланди розділять витрати на їхній ремонт та модернізацію.

Кожна з цих двох країн заплатить за модернізацію 45 танків, щоб оснастити їх сучасною оптикою, засобами зв’язку та бронею.

Цей крок – частина пакета допомоги Україні на суму 400 млн доларів. Частина модернізованих Т-72 прибуде до України до кінця цього року – протягом грудня.

Про це повідомили в МЗС.

«Я вдячний за спільне рішення Нідерландів, США та Чехії щодо придбання та передачі для потреб ЗСУ 90 танків Т-72. Перші 26 відновлених та модернізованих танків Україна отримає вже впродовж наступного місяця. Дякую партнерам за вияв непохитної солідарності з Україною», – написав у Twitter міністр Дмитро Кулеба.

Представниця американського міноборони повідомила, що зазначені танки були включені до пакета через те, що українські військові вже вміють ними керувати.

За наявними даними, Чехія вже направила в Україну кілька танків Т-72, ​​взятих з резервів армії. Постачання цих танків не було ні підтверджено, ні спростовано урядом Чехії, але їхня присутність в Україні була підтверджена в соцмережах повідомленнями та відео з відкритих джерел.

Нещодавно чеська краудфандингова кампанія менш ніж за місяць зібрала понад мільйон євро на покупку модернізованого танка Т-72 “Авенджер” для України.


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