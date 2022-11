Перші 26 танків Т-72 Україна отримає протягом грудня

США пообіцяли поставити в Україну 45 колишніх радянських танків Т-72. Йдеться про танки, що є на озброєнні Чехії. Загалом йдеться про 90 машин.

Як повідомили у Пентагоні, США та Нідерланди розділять витрати на їхній ремонт та модернізацію.

Кожна з цих двох країн заплатить за модернізацію 45 танків, щоб оснастити їх сучасною оптикою, засобами зв’язку та бронею.

Цей крок – частина пакета допомоги Україні на суму 400 млн доларів. Частина модернізованих Т-72 прибуде до України до кінця цього року – протягом грудня.

Про це повідомили в МЗС.

«Я вдячний за спільне рішення Нідерландів, США та Чехії щодо придбання та передачі для потреб ЗСУ 90 танків Т-72. Перші 26 відновлених та модернізованих танків Україна отримає вже впродовж наступного місяця. Дякую партнерам за вияв непохитної солідарності з Україною», – написав у Twitter міністр Дмитро Кулеба.

I am grateful to the Czech Republic, the Netherlands, and the U.S. for their joint decision to provide 90 T-72 tanks to Ukraine. First 26 repaired and modernized tanks will arrive within the next month. Thank you, friends, for your unwavering solidarity with Ukraine.