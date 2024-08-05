Перемогу Мадуро на виборах у Венесуелі в ЄС не визнають

Президентські вибори 28 липня у Венесуелі не відповідали міжнародним стандартам, повідомляється у звітах міжнародних спостережних місій.

Про це йдеться у заяві Ради ЄС щодо подій після виборів у Венесуелі.

У заяві наголосили, що Національна виборча рада Венесуели (CNE) досі не опублікувала офіційних протоколів голосування (actas) на виборчих дільницях.

“Без доказів про їхню підтримку результати, опубліковані 2 серпня CNE, не можуть бути визнані. Будь-яка спроба затримати повну публікацію офіційних протоколів голосування лише поставить під сумнів достовірність офіційно опублікованих результатів”, – йдеться в заяві.

Окрім того, в Раді ЄС додали, що копії протоколів виборчого голосування, яку опублікувала опозиція та перевірили кілька незалежних організацій, показують, що, ймовірно, переможцем президентських виборів зі значно більшою кількістю голосів підтримки є Едмундо Гонсалес Уррутіа.

Європейський Союз закликав до подальшої незалежної перевірки виборчих записів, за можливості це мала б зробити організація з міжнародним авторитетом.

Рада ЄС закликала учасників протестів до спокою та стриманості, а владі Венесуели, включно з силами безпеки, нагадала про необхідність поважати права людини, зокрема, свободу вираження поглядів і зібрань.

“Європейський Союз серйозно стурбований зростанням кількості свавільних затримань і продовженням переслідувань опозиції. ЄС закликає владу Венесуели покласти край свавільним затриманням, репресіям і насильницькій риториці проти представників опозиції та громадянського суспільства, а також звільнити всіх політичних в’язнів”, – зазначено в заяві.