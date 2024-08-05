Суспільство

Перемогу Мадуро на виборах у Венесуелі в ЄС не визнають
5 Серпня 2024 09:40
читать на русском →
єс, Венесуела, вибори
Ілюстративне фото / Reuters

Президентські вибори 28 липня у Венесуелі не відповідали міжнародним стандартам, повідомляється у звітах міжнародних спостережних місій.

Про це йдеться у заяві Ради ЄС щодо подій після виборів у Венесуелі.

У заяві наголосили, що Національна виборча рада Венесуели (CNE) досі не опублікувала офіційних протоколів голосування (actas) на виборчих дільницях. 

“Без доказів про їхню підтримку результати, опубліковані 2 серпня CNE, не можуть бути визнані. Будь-яка спроба затримати повну публікацію офіційних протоколів голосування лише поставить під сумнів достовірність офіційно опублікованих результатів”, – йдеться в заяві.

Окрім того, в Раді ЄС додали, що копії протоколів виборчого голосування, яку опублікувала опозиція та перевірили кілька незалежних організацій, показують, що, ймовірно, переможцем президентських виборів зі значно більшою кількістю голосів підтримки є Едмундо Гонсалес Уррутіа.

Європейський Союз закликав до подальшої незалежної перевірки виборчих записів, за можливості це мала б зробити організація з міжнародним авторитетом. 

Рада ЄС закликала учасників протестів до спокою та стриманості, а владі Венесуели, включно з силами безпеки, нагадала про необхідність поважати права людини, зокрема, свободу вираження поглядів і зібрань.

“Європейський Союз серйозно стурбований зростанням кількості свавільних затримань і продовженням переслідувань опозиції. ЄС закликає владу Венесуели покласти край свавільним затриманням, репресіям і насильницькій риториці проти представників опозиції та громадянського суспільства, а також звільнити всіх політичних в’язнів”, – зазначено в заяві.


Теги: , ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
5 Серпня 2024 11:40

Військовий Чернігівського гарнізону продавав військове майно у ломбарди: йому оголосили підозру
5 Серпня 2024 11:06

До України прибув міністр юстиції Японії 
5 Серпня 2024 10:02

14 мільйонів планує витратити “Охматдит” на консультанта по ремонту та технагляд
5 Серпня 2024 09:34

Гарріс посилила свої позиції у передвиборній гонці
5 Серпня 2024 08:44

Сили оборони збили 24 “Шахеди” над Україною вночі
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории
Павло КАЗАРІН

Трагедія “ухилянта” в тому, що він не має майбутнього
Юрій САПРОНОВ

Сколько будет длиться война, я отвечу – пока жив Путин
Юрій САПРОНОВ

Я тут. Харьков это мой дом. Я не уеду
Ігор ЧЕРНЯК

Лонгрід про важливе
Андрій ОНІСТРАТ

Головний дефіцит в армії – наявність адекватних людей в командах
усі думки