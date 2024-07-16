Суспільство

Перекриття туристичних маршрутів на заході України: у ДПСУ пояснили причину
16 Липня 2024 13:27
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дпсу
Андрій Демченко / ДПСУ

Речник ДПСУ Андрій Демченко пояснив причину обмеження для перебування у прикордонній зоні на заході України.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

“Є таке розуміння, як прикордонний режим. Він визначений постановою уряду № 1147. Це стосується і прикордонної смуги – ширина місцевості 5 кілометрів вздовж кордону. А також, якщо є якісь особливості на ділянках, то прикордонні загони можуть вводити додаткові обмеження в прикордонні. Це стосується, в тому числі, і ділянки відповідальності Чернівецького прикордонного загону, зокрема і напрямків туристичних маршрутів”, – сказав Демченко.

За його словами, якщо люди звертатимуться по дозвіл на перебування в прикордонній зоні до регіональних прикордонних загонів, то такі звернення розглядатимуть.

“Це спрямовано на те, щоб не допустити спроби незаконного перетину кордону. Оскільки на ділянці Чернівецького прикордонного загону таких випадків також достатньо”, – наголосив Демченко.


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