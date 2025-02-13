Переговори з Путіним не можуть розпочатися без об’єднаної позиції України, Європи та США, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 13 лютого, провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Лідери обговорили умови, необхідні для тривалого й справжнього миру в Україні.

За словами Зеленського, вони погодилися, що переговори з Путіним не можуть початися без єдиної позиції України, Європи та США. Також він поінформував польського прем’єра про свою розмову з президентом США Дональдом Трампом і наголосив на необхідності координації позицій європейських країн.

“Наголосив, що Україна має вести переговори з позиції сили, із сильними та надійними гарантіями безпеки, і що членство в НАТО було б найбільш економічно вигідним для партнерів. Іншою важливою гарантією є серйозні інвестиції в українську оборонну промисловість”, – додав Зеленський.

Він також зазначив, що застеріг світових лідерів від довіри словам Путіна про його готовність завершити війну.