Техно

Пентагону заборонили купувати акумулятори у китайців

20 Січня 2024 20:42
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пентагон, китай

Американські законодавці заборонили Міністерству оборони купувати акумулятори, вироблені найбільшими китайськими виробниками, компаній CATL та BYD.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як зазначається, правило, запроваджене в рамках останнього Закону про асигнування на національну оборону від 22 грудня 2023 року, не дозволить закуповувати акумулятори у компаній Contemporary Amperex Technology Co Ltd, BYD Co та чотирьох інших китайських компаній, починаючи з жовтня 2027 року.

Чотири інші виробники, чиї батареї будуть заборонені:

  • Envision Energy Ltd;
  • EVE Energy Co;
  • Gotion High Tech Co;
  • Hithium Energy Storage Technology Co.

З 10 найбільших постачальників акумуляторів у світі лише три компанії не є китайськими. Останні дані показують, що CATL і BYD збільшують свої частки на світовому ринку.

Як зазначають в Bloomberg, хоча заборони Пентагону стосуються виключно оборонних закупівель, промисловість і законодавці уважно стежать за дотриманням цих правил як за орієнтиром, яким матеріалам, продуктам і компаніям довіряти у власному бізнесі.


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