Пентагон зняв заборону на вʼїзд своїх підрядників в Україну для ремонту американського озброєння, – Reuters

В останні місяці своєї роботи адміністрація президента США Джо Байдена вирішила дозволити американським оборонним підрядникам працювати в Україні для обслуговування і ремонту американського озброєння.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на американських чиновників.

В Україну відправлять невелику кількість підрядників, які будуть обслуговувати та ремонтувати техніку вдалині від лінії фронту.

Як пише Reuters, цей крок є останнім послабленням обмежень з боку адміністрації Байдена, яка прагне допомогти Україні захистити себе від московського вторгнення, що триває вже понад 2 роки.