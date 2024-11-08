Політика

Пентагон зняв заборону на вʼїзд своїх підрядників в Україну для ремонту американського озброєння, – Reuters
8 Листопада 2024 21:01
допомога, сша
Українські військові використовують гаубиці M777 / Фото: Генштаб ЗСУ

В останні місяці своєї роботи адміністрація президента США Джо Байдена вирішила дозволити американським оборонним підрядникам працювати в Україні для обслуговування і ремонту американського озброєння.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на американських чиновників.

В Україну відправлять невелику кількість підрядників, які будуть обслуговувати та ремонтувати техніку вдалині від лінії фронту.

Як пише Reuters, цей крок є останнім послабленням обмежень з боку адміністрації Байдена, яка прагне допомогти Україні захистити себе від московського вторгнення, що триває вже понад 2 роки.


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