Політика

Пентагон розкрив деталі нового пакета військової допомоги Україні

10 Травня 2024 20:37
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зброя, сша
Ілюстративне фото / Міністерство оборони США

Міністерство оборони США надало деталі щодо нового пакета військової допомоги для України.

У рамках пакета на $400 млн Україна отримає ракети для Patriot і HIMARS, бойові машини піхоти Bradley та інше озброєння, повідомляє Міністерство оборони США.

До нового пакету увійшли:

  • додаткові боєприпаси для систем ППО Patriot;
  • додаткові боєприпаси для NASAMS;
  • зенітні ракети Stinger;
  • обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет та радарів з українськими системами;
  • додаткові HIMARS і боєприпаси;
  • 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;
  • бойові машини піхоти Bradley;
  • бронетранспортери M113;
  • машини із захистом від мін та засідок (MRAP);
  • причепи для перевезення важкої техніки;
  • ракети з оптичним наведенням (TOW);
  • протитанкові системи Javelin та AT-4;
  • високоточні авіаційні боєприпаси;
  • високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARM);
  • стрілецька зброя та додаткові боєприпаси до стрілецької зброї та гранати;
  • боєприпаси та обладнання для розчищення перешкод;
  • прибережні та річкові патрульні катери;
  • засоби хімічного, біологічного, радіологічного, ядерного захисту;
  • запасні частини, учбові боєприпаси, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

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