Пентагон розкрив деталі нового пакета військової допомоги Україні

Міністерство оборони США надало деталі щодо нового пакета військової допомоги для України.
У рамках пакета на $400 млн Україна отримає ракети для Patriot і HIMARS, бойові машини піхоти Bradley та інше озброєння, повідомляє Міністерство оборони США.
До нового пакету увійшли:
- додаткові боєприпаси для систем ППО Patriot;
- додаткові боєприпаси для NASAMS;
- зенітні ракети Stinger;
- обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет та радарів з українськими системами;
- додаткові HIMARS і боєприпаси;
- 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;
- бойові машини піхоти Bradley;
- бронетранспортери M113;
- машини із захистом від мін та засідок (MRAP);
- причепи для перевезення важкої техніки;
- ракети з оптичним наведенням (TOW);
- протитанкові системи Javelin та AT-4;
- високоточні авіаційні боєприпаси;
- високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARM);
- стрілецька зброя та додаткові боєприпаси до стрілецької зброї та гранати;
- боєприпаси та обладнання для розчищення перешкод;
- прибережні та річкові патрульні катери;
- засоби хімічного, біологічного, радіологічного, ядерного захисту;
- запасні частини, учбові боєприпаси, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.