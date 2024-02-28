Пентагон розглядає можливість використання 4 млрд доларів для допомоги Україні, – CNN

Пентагон зважує, чи варто використовувати останнє джерело фінансування військової допомоги, що залишилося, для підтримки військових зусиль України, навіть без гарантій того, що ці кошти будуть компенсовані Конгресом.

Про це повідомляє CNN.

У Міністерства оборони, як і раніше, є близько 4 мільярдів доларів президентських коштів для України, що дає змогу Пентагону використовувати свої власні запаси для відправки військової техніки до Києва.

Але Пентагон раніше не хотів витрачати будь-які гроші, що залишилися, без гарантій, що вони будуть відшкодовані Конгресом за допомогою запиту адміністрації на додаткове фінансування в розмірі 60 мільярдів доларів, оскільки вилучення із запасів Міністерства оборони без плану поповнення цього обладнання може вплинути на військову готовність США.

Але оскільки Україна дедалі більше відчайдушно потребує військової допомоги США, а в Палаті представників відмовляються проводити голосування з питання про надання нового фінансування, високопосадовці Міністерства оборони обговорюють, чи існує будь-яка внутрішня фінансова подушка, яка дозволила б міністерству витратити хоча б частину цієї допомоги з 4 мільярдів доларів, що залишилися, на допомогу Україні в боротьбі з Росією.

Жодних рішень поки що не ухвалено, але розмови про цей варіант та інші потенційні плани Б стають дедалі актуальнішими протягом останніх кількох тижнів, оскільки ситуація на полі бою в Україні стає дедалі важчою.