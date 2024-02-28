Політика

Пентагон розглядає можливість використання 4 млрд доларів для допомоги Україні, – CNN

28 Лютого 2024 19:07
читать на русском →
зброя, сша
Будівля Пентагону, США / Ілюстративне фото: AP

Пентагон зважує, чи варто використовувати останнє джерело фінансування військової допомоги, що залишилося, для підтримки військових зусиль України, навіть без гарантій того, що ці кошти будуть компенсовані Конгресом.

Про це повідомляє CNN.

У Міністерства оборони, як і раніше, є близько 4 мільярдів доларів президентських коштів для України, що дає змогу Пентагону використовувати свої власні запаси для відправки військової техніки до Києва.

Але Пентагон раніше не хотів витрачати будь-які гроші, що залишилися, без гарантій, що вони будуть відшкодовані Конгресом за допомогою запиту адміністрації на додаткове фінансування в розмірі 60 мільярдів доларів, оскільки вилучення із запасів Міністерства оборони без плану поповнення цього обладнання може вплинути на військову готовність США.

Але оскільки Україна дедалі більше відчайдушно потребує військової допомоги США, а в Палаті представників відмовляються проводити голосування з питання про надання нового фінансування, високопосадовці Міністерства оборони обговорюють, чи існує будь-яка внутрішня фінансова подушка, яка дозволила б міністерству витратити хоча б частину цієї допомоги з 4 мільярдів доларів, що залишилися, на допомогу Україні в боротьбі з Росією.

Жодних рішень поки що не ухвалено, але розмови про цей варіант та інші потенційні плани Б стають дедалі актуальнішими протягом останніх кількох тижнів, оскільки ситуація на полі бою в Україні стає дедалі важчою.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
28 Лютого 2024 18:54

На переговорах із Польщею опція закриття кордону не згадувалась, – Мінекономіки
28 Лютого 2024 19:39

Протягом доби ворог 25 разів намагався прорвати оборону ЗСУ на Новопавлівському напрямку
28 Лютого 2024 19:07

Пентагон розглядає можливість використання 4 млрд доларів для допомоги Україні, – CNN
28 Лютого 2024 18:20

Росіяни нанесли авіаудар по вокзалу у Великому Бурлуку на Харківщині
28 Лютого 2024 17:18

Ексголові “Укрзалізниці” Кравцову повідомили про підозру
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Вони бояться Путіна
Віталій ПОРТНИКОВ

Масштабна війна і цивілізаційне досягнення України
Юрій САПРОНОВ

Нам потрібно почати відновлювати нашу ядерну зброю
Костянтин НЕМІЧЕВ

Передвиборча кампанія путіна
Ігор ЧЕРНЯК

Питання захисту прав військовослужбовців
Віталій ПОРТНИКОВ

Bihus.іnfo звинувачує СБУ
усі думки