Політика

Пентагон і Держдеп США мають розбіжності щодо постачання зброї Україні – Politico

28 Вересня 2023 15:58
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сша, допомога

Міністерство оборони США та Державний департамент розходяться у поглядах щодо надання тієї чи іншої зброї для України, пише Politico із посиланням на неназваного посадовця.

“Держдеп дивиться на можливості, а Міноборони – на загрози. Представники Пентагону кажуть, що вони повинні зважувати усі “за” і “проти” кожного рішення щодо озброєнь, і що відповідальність за це лежить на них”, – зазначив посадовець.

Таким чином, за його словами, при оцінці необхідності передачі озброєнь Києву Держдеп і Пентагон виходять з різних точок зору і рухаються з різною швидкістю.

У матеріалі йдеться, що ракети дальнього радіуса дії ATACMS, які президент Джо Байден погодився відправити в Україну минулого тижня після більш ніж річних дебатів, є свіжим прикладом того, як приймають рішення у Вашингтоні, адже Пентагон спочатку чинив опір їхній передачі, оскільки у власному арсеналі США не було жодної вільної ракети.

Неназвані американські посадовці сказали виданню, що керівництво Пентагону застосовує виважений підхід до оцінки потреб України на полі бою в контексті ширшого конфлікту.

Зазначають, що наразі посадовці США все ще занепокоєні ескалацією конфлікту, але вони дедалі більше зосереджуються на тому, щоби Пентагон мав достатньо зброї на своїх складах для захисту від інших непередбачуваних ситуацій.


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