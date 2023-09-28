Пекін та Вашингтон готуються організувати зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна, – WSJ

США і Китай готуються до проведення зустрічі між президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом та лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За інформацією видання, зараз сторони обговорюють можливість поїздки до Вашингтона головного помічника Сі Цзіньпіна з економічної політики, віце-прем’єра Державної ради КНР Хе Ліфена. Він може стати найбільш високопоставленим китайським чиновником, який відвідає США з початку президентства Байдена.

При цьому, як пишуть журналісти, зараз США та Китай планують візит до Вашингтона у жовтні головного дипломата та міністра закордонних справ Китаю Ван І. Це необхідно для підготовки саміту Байдена та Сі Цзіньпіна.