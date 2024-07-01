Політика

Пекін кидає виклик НАТО – Столтенберг
1 Липня 2024 09:36
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нато, столтенберг
Єнс Столтенберг / AP

Північноатлантичний альянс вважає, що Пекін кидає виклик його цінностям та інтересам.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю японській газеті Yomiuri.

“НАТО не вважає Китай противником, але він кидає виклик нашим цінностям, інтересам і безпеці”, — сказав він.

Столтенберг також стверджував, що КНР створює небезпеку для Тайваню та сусіднім країнам. Крім того, генсек НАТО запідозрив Китай у військовій підтримці РФ. Він заявив, що Пекін “розпалює найбільшу війну в Європі з часів Другої світової війни”.

Пекін неодноразово виступав проти односторонніх санкцій США проти китайських підприємств під приводом зв’язків з військовим промисловим комплексом Росії, відзначаючи, що РФ і КНР мають право на нормальне торговельно-економічне співробітництво.

Посол США у Пекіні Ніколас Бернс заявив, що Китай не є нейтральною країною, а фактично встав на бік керівника Росії Путіна у війні проти України. Китай “не нейтральний, а фактично виступив на боці Росії у цій війні”, додав посол.


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