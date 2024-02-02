Політика

Пашинян заявив, що Вірменія більше не може покладатися на Росію

2 Лютого 2024 16:44
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вірменія
Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян / Фото AP

Вірменія більше не може покладатися на Росію як на свого основного оборонного та військового партнера, оскільки Москва неодноразово підводила її, тому Єреван повинен подумати про налагодження тісніших зв’язків зі Сполученими Штатами та Францією.

Про це заявив прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, передає Reuters.

“Нам потрібно зрозуміти, з ким ми дійсно можемо підтримувати військово-технічні та оборонні відносини. Раніше ця проблема була простою, тому що такого питання не було і не було складнощів у створенні концепції. Раніше 95-97% наших оборонних відносин були з РФ. Зараз цього не може бути як з об’єктивних, так і з суб’єктивних причин”, — сказав він, відповідаючи на питання про реформування збройних сил Вірменії.

Пашинян сказав, що Вірменія повинна подумати про те, які зв’язки в галузі безпеки їй будувати зі США, Францією, Індією та Грузією.

Прем’єр поставив під сумнів те, чи варто Вірменії залишатися членом Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), очолюваної Росією, і сказав, що країні потрібна нова стратегія національної безпеки та посилення армії.

Пашинян каже, що Росія зазнала невдачі у Вірменії, коли минулого року Азербайджан розпочав блискавичну військову операцію, яка повернула контроль над Нагірним Карабахом, викликавши відтік етнічних вірмен, які там проживають.

Reuters зазначає, що Вірменія довгий час покладалася на Росію як на великого союзника і розміщує російську військову базу в Гюмрі, приблизно за 90 км на північний захід від Єревана, та інші об’єкти. Але Пашинян розлютив Кремль, поставивши під сумнів основи альянсу (ОДКБ).


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