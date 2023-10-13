Політика

ПАРЄ закликала визнати Путіна нелегітимним після 2024 року

13 Жовтня 2023 14:56
читать на русском →
путін, Євросоюз

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію ПАРЄ, у якій закликала міжнародну спільноту більше не визнавати легітимність Володимира Путіна як президента Росії після закінчення його теперішньої каденції у 2024 році.

Про це йдеться у заяві на сайті ПАРЄ.

Асамблея підкреслила, що Путін обіймає владу як президент або прем’єр-міністр із 2000 року. Поправки до російського законодавства продовжили його потенційний президентський термін до 2036 року, що «викликає занепокоєння». Це, разом із посиленням репресій всередині РФ і діями Росії в Україні, «підкреслює ціну безконтрольної президентської влади».

«Переважна влада президента, яка є результатом надзвичайно тривалого терміну перебування на посаді, у поєднанні з відсутністю будь-яких систем стримувань і противаг, таких як сильний парламент, незалежна судова система, вільні ЗМІ та активне громадянське суспільство, перетворили РФ на де-факто диктатуру», — заявили парламентарі.

ПАРЄ назвала російську агресію проти України доказом того, що диктатури становлять загрозу міжнародному миру та територіальній цілісності своїх сусідів. Відновлення демократії в Росії є в інтересах не тільки російського народу, але і Європи та всього світу, наголосили парламентарі.

Асамблея підтримала створення спеціального міжнародного кримінального трибуналу для притягнення до відповідальності керівництва росії, включно з Володимиром Путіним.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав «потужну» резолюцію ПАРЄ та наголосив, що понад 20 років одноосібного неконституційного правління призводить до злочинів всередині й за межами країни.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
13 Жовтня 2023 14:35

СБУ та ВМС атакували носій крилатих ракет “Буян”
13 Жовтня 2023 14:56

ПАРЄ закликала визнати Путіна нелегітимним після 2024 року
13 Жовтня 2023 12:54

Перекрито транскордонний канал транспортування наркотиків – прокуратура
13 Жовтня 2023 11:43

Українці можуть перебувати у полоні бойовиків ХАМАС 
13 Жовтня 2023 10:49

Окупанти вдарили по Покровську: щонайменше одна людина загинула
Останні новини
усі новини

Думки

Юрій БУТУСОВ

Почалась дуже важка битва за Авдіївку
Дмитро ЯРОШ

Бажаю Ізраїлю перемоги
Віталій ПОРТНИКОВ

Допомога США Україні
Павло КАЗАРІН

Не програти війну: чому травма 2019 року живе й надалі
Ігор ЧЕРНЯК

На війні чи ні?
Юрій БУТУСОВ

Про стосунки з Польщею
усі думки