ПАРЄ закликала визнати Путіна нелегітимним після 2024 року

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію ПАРЄ, у якій закликала міжнародну спільноту більше не визнавати легітимність Володимира Путіна як президента Росії після закінчення його теперішньої каденції у 2024 році.

Про це йдеться у заяві на сайті ПАРЄ.

Асамблея підкреслила, що Путін обіймає владу як президент або прем’єр-міністр із 2000 року. Поправки до російського законодавства продовжили його потенційний президентський термін до 2036 року, що «викликає занепокоєння». Це, разом із посиленням репресій всередині РФ і діями Росії в Україні, «підкреслює ціну безконтрольної президентської влади».

«Переважна влада президента, яка є результатом надзвичайно тривалого терміну перебування на посаді, у поєднанні з відсутністю будь-яких систем стримувань і противаг, таких як сильний парламент, незалежна судова система, вільні ЗМІ та активне громадянське суспільство, перетворили РФ на де-факто диктатуру», — заявили парламентарі.

ПАРЄ назвала російську агресію проти України доказом того, що диктатури становлять загрозу міжнародному миру та територіальній цілісності своїх сусідів. Відновлення демократії в Росії є в інтересах не тільки російського народу, але і Європи та всього світу, наголосили парламентарі.

Асамблея підтримала створення спеціального міжнародного кримінального трибуналу для притягнення до відповідальності керівництва росії, включно з Володимиром Путіним.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав «потужну» резолюцію ПАРЄ та наголосив, що понад 20 років одноосібного неконституційного правління призводить до злочинів всередині й за межами країни.