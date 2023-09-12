ПАРЄ визнав, в РФ диктатура

Комітет Парламентської асамблеї Ради європи (ПАРЄ) з правових питань та прав людини висловив занепокоєння щодо легітимності поправок до конституції РФ, які були внесені у 2020 році. Ці зміни до конституції, зокрема, дозволили президенту РФ Володимиру Путіну залишатися при владі до 2036 року.

Про це повідомляє пресслужба ПАРЄ.

“Величезна влада президента, що виникла внаслідок надзвичайно тривалого терміну перебування на посаді в поєднанні з відсутністю будь-яких стримувань і противаг, таких як сильний парламент, незалежна судова система, вільні засоби масової інформації та активне громадянське суспільство, перетворила Російську Федерацію на де-факто диктатуру”, – заявили парламентарі.

Комітет одноголосно схвалив проект резолюції та нагадав про висновки Венеційської комісії Ради Європи про те, що “відмова від обмеження терміну повноважень для чинного президента порушує як російську конституцію, так і міжнародні правові принципи”.

Російська агресія проти України та її наслідки демонструють, що диктатури “становлять загрозу міжнародному миру та безпеці, територіальній цілісності та політичній незалежності їхніх сусідів”, тому “відновлення демократії в Росії відповідає інтересам насамперед народу Росії, а також Європи й всього світу”.

Комітет також підтвердив свою підтримку майбутнього спеціального міжнародного кримінального трибуналу для притягнення російського керівництва, включно з президентом Путіним, до відповідальності за їхні дії, починаючи з незаконної анексії Криму, війни на Донбасі та збиття літака рейсу MH17.