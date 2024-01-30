Партизани “Атеш” визначили розташування складів “калібрів”в окупованому Севастополі 

Партизанський рух “Атеш” повідомив про виявлення складів російських ракет типу “Калібр” та іншого озброєння у тимчасово окупованому Криму.

Про це пише партизанський рух “Атеш”.

За даними партизанів, склади розташовані на північ від Сухарної бухти. На території складів було помічено кілька одиниць вантажної автомобільної техніки.

“Імовірно, на цих складах зберігаються ракети типу “Калібр” та інші види озброєння”, – йдеться у повідомленні партизанів.

Виявлення складів російських ракет є важливим досягненням українських партизанів. Ця інформація може бути використана для планування ударів по російським військовим об’єктам у Криму.

Координати місць: 44.628525, 33.585635; 44.625469, 33.581552.