Партія “Наш край” оголосила про саморозпуск, попри те, що раніше їй вдалося домогтися скасування заборони на діяльність. Усі кошти з рахунків пообіцяли передати на потреби Збройних сил України.

У зверненні, опублікованому на сайті політсили, зазначається, що на позачерговому 40-му з’їзді було ухвалено “непростий, але зрілий та політично відповідальний крок”.

Реклама

Реклама

В партії заявили, що їй завдано “критичної репутаційної шкоди” і наголосили, що з перших днів повномасштабного вторгнення Росії “926 партійців пішли на фронт добровольцями, а за 10 років активної діяльності партії не знайшлось ні одного вислову на користь РФ”

“Ми впевнені: відповідальність за зраду чи колабораціонізм має бути персональною. У будь-якій політичній силі можуть траплятися люди, які обрали шлях зради, і вони мають понести заслужене покарання”, — йдеться в заяві.

Наостанок політична сила закликала усіх партійців, депутатів і своїх прихильників “продовжувати чесно виконувати свої обов’язки” до наступних виборів і “завжди тримати проукраїнську позицію, бути державниками й захищати інтереси своїх громад”.

Цю політичну силу створили переважно вихідці раніше забороненої “Партії регіонів”. Офіційно її зареєстрували ще у 2011 році під назвою “Блокова партія”, але через три роки перейменували у “Наш край”.

Служба безпеки України писала, що окремі екскерівники та функціонери цієї політсили причетні до проведення підривної діяльності проти України.

У червні 2024 року Восьмий апеляційний адміністративний суд задовольнив позов Міністерства юстиції України та заборонив діяльність “Нашого краю”. Однак 3 липня цього року Верховний суд скасував це рішення.