Партія Фіцо перемагає на виборах у Словаччині

Партія екс-прем’єра Словаччини Роберта Фіцо, який виступає проти підтримки України, перемагає на виборах до парламенту після підрахунку понад 99% голосів.

“Напрямок – соціальна демократія” (SMER) Фіцо отримує 22,94%.

Друге місце посідає ліберальний рух “Прогресивна Словаччина” (17,96%).

На третій позиції – партія екс-прем’єра та колишнього соратника Фіцо Петера Пеллегріні “Голос – соціальна демократія” (HLАS). Вона одержала 14,70%.

Від позиції HLAS (з ким вона вступить в союз) і залежатиме багато хто сформує коаліцію – партія Фіцо або його опоненти з «Прогресивної Словаччини».

Пеллегріні останнім часом дистанціювався від Фіцо, але експерти напередодні виборів не виключали, що «Голос» може таки увійти до коаліції зі SMER. До цієї коаліції може приєднатись і націоналістична партія SNS.

Якщо «Голос» приєднається до «Прогресивної Словаччини», у коаліції також можуть увійти SaS та Християнські демократи (KDH).