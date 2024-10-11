Кримінал

Окупанти здійснили балістичну атаку на Одещину: є руйнування та загиблі
11 Жовтня 2024 08:34
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атаки ворога, загиблі, одеса
Рятувальники працюють на місці влучання / ДСНС

Окупанти атакували Одеську область балістичними ракетами, в результаті чого був зруйнований двоповерховий будинок. Є четверо загиблих, серед них підліток.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram.

“Внаслідок атаки в Одеському районі сталося руйнування двоповерхової будівлі, де жили та працювали цивільні. Під завалами опинилися люди”.

За його словами, рятувальники ДСНС врятували четверо людей, ще троє людей під уламками будівлі загинули. Серед загиблих 43-річна жінка, 22-річний хлопець та 16-річна дівчина. Ще одна жінка від отриманих травм померла в лікарні.

Також 10 людей отримали поранення та травми, девʼятеро постраждалих ушпиталено. Четверо людей у важкому стані.

Правоохоронні органи фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одещини.


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