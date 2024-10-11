Суспільство

Маск презентував роботаксі 
11 Жовтня 2024 08:38
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Ілон Маск
Роботаксі / Фото з відкритих джерел

Ілон Маск, CEO Tesla і власник соцмережі Х  представив  роботаксі з двома дверима у формі крила чайки без керма і педалей.

Про це повідомляє Reuters, Tesla.

Маск, який прибув на сцену на одному з роботаксі під назвою Cybercab, заявив, що виробництво почнеться в 2026 році, і транспортні засоби будуть доступні для клієнтів за ціною менше $30 000. За його словами, вони коштуватимуть 20 центів за милю пробігу.

“Переважну більшість часу автомобілі просто нічого не роблять. Але якщо вони будуть автономними, їх можна буде використовувати в п’ять разів більше, можливо, в 10 разів більше”, – – сказав він зі сцени.

Ентузіазм навколо цієї події демонструється в соціальних мережах, де публікуються скріншоти запрошень і припущення про те, що може бути розкрито. Але інвестори та аналітики відзначають проблеми з технологією і стримують свої очікування.

Маск планує запустити парк самокерованих таксі Tesla під назвою Cybercabs, які пасажири зможуть викликати через додаток. Приватні власники Tesla також зможуть заробляти на додатку, вказуючи свої автомобілі як роботаксі.

Захід у четвер на студії Warner Bros поблизу Лос-Анджелеса, штат Каліфорнія, називається “Ми, робот” – очевидний натяк на науково-фантастичні оповідання “Я, робот” американського письменника Айзека Азімова, але також перегукується з наполяганням Маска на тому, що про Tesla “слід думати як про компанію, що займається робототехнікою зі штучним інтелектом”, а не як про автовиробника.


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