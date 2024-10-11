Кримінал

РФ запустила по столиці ударні дрони: всі збиті ППО
11 Жовтня 2024 07:50
читать на русском →
дрони, київ
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Сили протиповітряної оборони збили всі безпілотники, які ворог запустив на Київ у ніч на 11 жовтня. 

Про це повідомляє КМВА у Telegram.

“Сьогодні вночі російська армія намагалася вразити столицю України безпілотними літальним апаратами. На Київ дрони заходили з різних напрямків”.

Повідомляється, що повітряна тривога у столиці тривала понад три години. Силами та засобами ППО усі ворожі БпЛА, які загрожували столиці, було знешкоджено.

Інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила. Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються.

Також, на цю хвилину в Київській області ведеться бойова робота проти решти запущених БпЛА ворога. Не виключено оголошення повітряної тривоги у Києві.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
11 Жовтня 2024 07:50

РФ запустила по столиці ударні дрони: всі збиті ППО
11 Жовтня 2024 07:09

Окупанти захопили три населені пункти в районі Мирнограда у Донецькій області – DeepState
10 Жовтня 2024 19:24

The Guardian: північнокорейські військові інженери допомагають армії РФ завдавати ракетних ударів по Україні
10 Жовтня 2024 18:59

У російському полоні померла українська журналістка Вікторія Рощина
10 Жовтня 2024 17:26

Британські війська можуть бути відправлені в Україну для навчання новобранців, – The Times
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Павло КАЗАРІН

Курська операція — це історія про те, що саме не працює в диктатурах
Віталій ПОРТНИКОВ

Як Китай пропонує закінчити війну в Україні
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Китайський чинник
Юрій САПРОНОВ

Когда начнём ДЕЛАТЬ, а не “исполнять”?
Ігор ЧЕРНЯК

Всім за кордон не можна, але єсть нюанс
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Майбутнє України: між війною і відновленням
усі думки