РФ запустила по столиці ударні дрони: всі збиті ППО

Сили протиповітряної оборони збили всі безпілотники, які ворог запустив на Київ у ніч на 11 жовтня.

Про це повідомляє КМВА у Telegram.

“Сьогодні вночі російська армія намагалася вразити столицю України безпілотними літальним апаратами. На Київ дрони заходили з різних напрямків”.

Повідомляється, що повітряна тривога у столиці тривала понад три години. Силами та засобами ППО усі ворожі БпЛА, які загрожували столиці, було знешкоджено.

Інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила. Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються.

Також, на цю хвилину в Київській області ведеться бойова робота проти решти запущених БпЛА ворога. Не виключено оголошення повітряної тривоги у Києві.