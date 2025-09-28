Парламентські вибори в Молдові: участь беруть 23 конкуренти, діють нові правила для діаспори

У Молдові тривають парламентські вибори, під час яких громадяни обирають 101 депутата на чотири роки. У виборчих перегонах беруть участь 23 конкуренти: 15 партій, 4 виборчі блоки та 4 незалежні кандидати, повідомляє newsmaker.md.

22 вересня блок «Об’єднання Нації» зняв свою участь на користь правлячої партії «Дія і Солідарність» (PAS). А 26 вересня Центрвиборчком анулював реєстрацію партії «Великая Молдова» та її кандидатів, однак партія оскаржує це рішення в суд.

Вибори вважаються такими, що відбулися, якщо в них візьме участь не менше третини виборців. Для проходження в парламент необхідно подолати бар’єр: 5% для партій, 7% для блоків і 2% для незалежних кандидатів.

Вперше на цих виборах запровадили голосування поштою для громадян Молдови в 10 країнах. Загалом за кордоном відкрили 301 дільницю у 41 країні. Для жителів Придністров’я організували 12 дільниць на підконтрольній Кишиневу території.

Президент Майя Санду вже проголосувала і закликала громадян взяти участь у виборах, нагадавши про гібридні атаки з боку Росії.