У Чехії розпочалися дводенні парламентські вибори, які можуть привести до зміни уряду. Опитування показують, що найбільші шанси на перемогу має партія ANO колишнього прем’єра Андрея Бабіша, яка може отримати близько 30% голосів, однак для формування уряду їй доведеться домовлятися про коаліцію.

Про це пише Радіо Свобода.

Виборчі дільниці будуть відкриті до 23:00 (за київським часом) 3 жовтня і з 8:00 до 15:00 4 жовтня, результатів очікують завтра в другій половині дня.

За результатами більшості соцопитувань, мільярдер Андрей Бабіш та його партія ANO лідирують на парламентських виборах, маючи підтримку близько 30% виборців. У передвиборчій кампанії Бабіш робив акцент на підвищенні зарплат, стимулюванні економіки та скороченні військової допомоги Україні.

Втім, навіть у разі перемоги ANO навряд чи зможе сформувати уряд самостійно й буде змушена домовлятися з радикальними партіями. Це може зблизити Чехію з позиціями Угорщини Віктора Орбана та Словаччини Роберта Фіцо щодо України, що поставить під загрозу подальшу підтримку Києва та послабить курс країни на інтеграцію до західних структур.

Чинна правоцентристська коаліція прем’єра Петра Фіали активно підтримувала Україну гуманітарною та військовою допомогою, однак значна частина виборців дорікає їй за нехтування внутрішніми проблемами.

Згідно з опитуваннями, Spolu (“Разом”), альянс правоцентристських партій, до якого входять “громадянські демократи” чинного прем’єр-міністра Фіали, може набрати близько 20% голосів, тоді як інші партії нинішнього прозахідного коаліційного уряду Stan (“Мери та незалежні”) і “Пірати”, за прогнозами, отримають по 10-12% кожна.

Всі ці партії заявили, що не зацікавлені в укладенні коаліції з ANO або навіть у підтримці її голосами для ухвалення законів як однопартійного уряду меншості.