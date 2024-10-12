Суспільство

Парламент Португалії схвалив видачу гуманітарних віз для отримання притулку
12 Жовтня 2024 11:47
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біженці, віза, Португалія
Лідер «Ліберальної ініціативи» Руї Роша / Фото LUSA

У парламенті Португалії більшість схвалила законопроєкт про видачу гуманітарних віз людям, яких переслідують у своїй країні з політичних мотивів, повідомляють CNN Portugal.

Законопроєкт дасть змогу людям, яких переслідують у своїй країні, тимчасово приїхати до Португалії для подання заяви на політичний притулок. Зараз такі особи можуть запросити притулок тільки перебуваючи в Португалії. Ініціатор законопроєкту, партія «Ліберальна ініціатива» запропонувала дати їм можливість подати заяву в посольстві Португалії у своїй країні або в сусідній державі.

На наступному етапі законопроєкт розгляне парламентський комітет із конституційних питань, який має опрацювати процедуру видачі гуманітарних віз.


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