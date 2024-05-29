Суспільство

Папа Римський вибачився за образу геїв

29 Травня 2024 07:50
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Папа Римський
Папа Римський / Getty Images

Папа Римський вибачився за вживання образливого терміну на адресу геїв.

Про це пише Vatican News, ABCNews.

“Папа Франциск знає про статті, які нещодавно з’явилися про розмову за зачиненими дверима з єпископами [Італійської єпископської конференції].

Папа ніколи не мав наміру образити або висловитися в гомофобних термінах, і він приносить свої вибачення тим, хто був ображений використанням терміну, про який повідомляли інші. 

Як він неодноразово мав можливість заявити: “У церкві є місце для всіх, для кожного! Ніхто не є непотрібним, ніхто не є зайвим, є місце для всіх. Так само, як ми є, для кожного”.

Італійські ЗМІ посилаються на використання цього терміну невідомими єпископами, які підслухали промову Папи Франциска на засіданні Італійської єпископської конференції. Вони стверджують, що Папа Франциск вжив образливий термін, підсилюючи давню церковну інструкцію проти того, щоб гомосексуальні чоловіки вступали до семінарії для підготовки до священичого сану.


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