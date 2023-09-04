Папа Римський назвав свою заяву щодо “великої Росії” невдало сформульваною

Папа Римський заявив, що його звернення до російської молоді про “велику Росію” було невдало сформульованим. За його словами, головним наміром було нагадування молодим росіянам про велику культурну спадщину, а не політичну.

Про це повідомляє агентство Reuters.

“Я не думав про імперіалізм, коли говорив це. Можливо, це був не найкращий спосіб висловитися, але, говорячи про “велику Росію”, я думав не стільки географічно, скільки культурно”, – пояснив Франциск свій виступ.

Папа Римський Франциск наголосив, що “це був випадковий коментар, який спав мені на думку, тому що я вивчав її (російську історію — ред.) в школі”, пояснивши таким чином, чому він згадав Петра I та Катерину II.

Франциск також заявив, що не варто скасовувати російську культуру.

“У Росії були темні політичні роки, але спадщина існує, вона доступна для всіх”, – заявив він.