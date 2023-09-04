Політика

Папа Римський назвав свою заяву щодо “великої Росії” невдало сформульваною

4 Вересня 2023 20:48
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росія, Папа Римський

Папа Римський заявив, що його звернення до російської молоді про “велику Росію” було невдало сформульованим. За його словами, головним наміром було нагадування молодим росіянам про велику культурну спадщину, а не політичну.

Про це повідомляє агентство Reuters.

“Я не думав про імперіалізм, коли говорив це. Можливо, це був не найкращий спосіб висловитися, але, говорячи про “велику Росію”, я думав не стільки географічно, скільки культурно”, – пояснив Франциск свій виступ.

Папа Римський Франциск наголосив, що “це був випадковий коментар, який спав мені на думку, тому що я вивчав її (російську історію — ред.) в школі”, пояснивши таким чином, чому він згадав Петра I та Катерину II.

Франциск також заявив, що не варто скасовувати російську культуру.

“У Росії були темні політичні роки, але спадщина існує, вона доступна для всіх”, – заявив він.


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