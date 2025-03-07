Папа Римський через три тижні після госпіталізації вперше звернувся до вірян

Папа Римський Франциск, госпіталізований три тижні тому, записав у лікарні коротке аудіоповідомлення, в якому подякував вірянам за підтримку.

“Від щирого серця дякую вам за молитви, які ви підносите за моє здоров’я з площі Святого Петра. Я супроводжую вас звідси. Хай благословить вас Господь, і хай захистить вас Діва Марія. Дякую вам”, – цитує понтифіка видання Vatican News.

Це послання транслювали ввечері в четвер, 6 березня, на площі Святого Петра в Римі перед молебнем про одужання Франциска.

Папу Римського госпіталізували 14 лютого з бронхітом, але пізніше його стан погіршився – у нього виявили двосторонню пневмонію. 1 березня Франциску знадобилося підключення до апарату ШВЛ після нападу бронхоспазму, проте за день його стан покращився. 3 березня повідомлялося, що понтифік переніс два епізоди гострої дихальної недостатності, і його знову довелося підключити до ШВЛ.