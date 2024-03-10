Політика

Папа Франциск потрапив під вогонь критики за слова про “білий прапор” для України

10 Березня 2024 19:11
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Папа Римський
Карикатура на Папу Римського Франциска / Фото з відкритих джерел

Папа римський Франциск, який в інтерв’ю швейцарській мовній компанії RSI закликав Росію та Україну “вести переговори, доки ситуація не погіршилася”, потрапив під вогонь нищівної критики.

Україна заявила, що ніколи не “підніме білий прапор”. “Наш прапор – жовто-блакитний. Це прапор, під яким ми живемо, вмираємо і перемагаємо. Ми ніколи не піднімемо жодних інших прапорів”, – написав у соціальних мережах міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Міністр закордонних справ Польщі Радек Сікорський поцікавився, чому папа Римський не закликає Володимира Путіна набратися мужності і вивести російську армію з території України.

Андрій Юраш, посол України у Ватикані, порівняв коментарі понтифіка з тими, хто виступав за переговори з Адольфом Гітлером під час Другої світової війни.

У соціальних мережах із різкою критикою заяви понтифіка виступили багато українців, зокрема й в Українській греко-католицькій церкві.

Глава УГКЦ Блаженніший Святослав після слів Папи Римського Франциска про “білий прапор” заявив, що в Україні нікому в голову не приходить здатися.

“Я вам хочу одне сказати від народу з України. Україна зранена, але нескорена! […] Україна змучена, але вона стоїть і вистоїть! Повірте мені, нікому й на гадку не спадає здатися. Навіть там, де сьогодні ідуть бойові дії; послухайте наших людей в Херсоні, Запоріжжі, Одесі, Харкові, Сумах…

Приїдьте в Україну і подивіться! Хто з вас не вірить у перемогу України – йдіть до Сповіді! Бо це означає, що ми мало довіряємо присутньому в тілі українського народу живому Богові”.

В інтерв’ю, відповідаючи на запитання журналіста, який вжив термін “білий прапор”, папа сказав: “Я думаю, що сильнішим є той, хто бачить ситуацію, хто думає про народ, хто має мужність білого прапора, щоб вести переговори. І сьогодні ви можете вести переговори за допомогою міжнародних держав. Слово “переговори” – це сміливе слово. Коли ви бачите, що зазнаєте поразки, що справи йдуть неважливо, ви повинні мати мужність вести переговори. Вам соромно, але скількома смертями це закінчиться?”

Представник Ватикану пізніше пояснив, що Папа говорив про припинення військових дій шляхом переговорів, а не про пряму капітуляцію України.


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