Суспільство

Pantone обрав головний колір 2024 року

7 Грудня 2023 16:08
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Інститут кольору Pantone назвав головний колір наступного 2024 року: ним став персиковий 13-1023 Peach Fuzz.

Вказано, що це колір оксамитового ніжного персика, чий всеосяжний дух збагачує розум, тіло та серце. Його назвали “подарунком для органів чуття, що створює симбіоз між відчуттями смаку, зору, дотику та нюху”. 

“Теплий і затишний відтінок, що підкреслює наше прагнення до єдності з іншими та почуття, які воно породжує. PANTONE 13-1023 Peach Fuzz представляє свіжий підхід до нової м’якості. Витончено чуттєвий PANTONE 13-1023 Peach Fuzz – це сердечний персиковий відтінок, що дарує ніжність і несе в собі послання про турботу, спільність і співпрацю”,- йдеться у повідомленні.


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