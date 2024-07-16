Кримінал

Отримали хабар у 170 тисяч доларів: у Генпрокуратурі викрили двох прокурорів 
16 Липня 2024 11:37
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генпрокурор, набу, сап
Фото: ОГП

САП та НАБУ викрили прокурорів відділу Офісу Генерального прокурора на одержанні неправомірної вигоди у розмірі $170 тис., один з прокурорів затриманий.

Про це повідомили пресслужби САП, НАБУ, ОГП.

“15 липня 2024 року за процесуального керівництва прокурора САП детективами НАБУ на одержанні 170 тис. дол. США неправомірної вигоди викрито прокурорів відділу Офісу Генерального прокурора. Указані кошти прокурори одержали за прийняття рішення про закриття кримінального провадження”.

Повідомляється, що наразі одного з прокурорів затримано, йому повідомлено про підозру.

Також вирішується питання щодо повідомлення про підозру всім викритим особам та обрання їм запобіжних заходів.

Генеральний прокурор Андрій Костін, реагуючи на викриття прокурорів, заявив, що це “сильний сигнал підтримки усім чесним працівникам”.

“Ми будемо спільно викривати та притягувати до відповідальності тих, хто паплюжить честь професії та підриває її репутацію”, – заявив очільник відомства.


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