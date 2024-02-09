Політика

Остін особисто очолить засідання контактної групи “Рамштайн-19”

9 Лютого 2024 07:12
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рамштайн
Міністр оборони США Ллойд Остін під час засідання Контактної групи з питань оборони України / Фото Reuters

Голова Пентагону Ллойд Остін очолить засідання контактної групи у форматі “Рамштайн”, яке відбудеться 14 лютого у Брюсселі.

Про це заявив речник Пентагону Патрік Райдер.

“Глава Пентагону Ллойд Остін та голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Чарльз Браун наступного тижня вирушать до Брюсселя, щоб 14 лютого особисто провести засідання Контактної групи з оборони України. Це буде 19-те засідання з того часу, як Остін сформував міжнародну групу у квітні 2022 року”, – заявив речник Пентагону.

За його словами, представники Міністерства оборони США приєднаються до міністрів оборони та високопосадовців майже 50 країн, щоб обговорити війну в Україні та підтримку з боку міжнародного співтовариства, необхідну для захисту території країни.

“Знаходячись у Брюсселі, Остін також візьме участь у нараді міністрів оборони НАТО 15 лютого в штаб-квартирі НАТО”, – додав Райдер.


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