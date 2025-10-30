Остання інформація щодо атаки Запоріжжя

30 жовтня в період з 03:17 до 05:00 окупанти атакували обласний центр 8 ракетами (тип встановлюється) та понад 20 БпЛА (попередньо, типу «Shahed», Герань-2), повідомляє Нацполіція.

Влучання прийшлись по об’єктах інфраструктури та гуртожитку.

10 людей отримали поранення, серед травмованих 5 дітей віком 16, 8, 6, 5 та 3 роки.

На місцях працюють поліцейські, вибухотехніки, парамедики поліції, рятувальники та інші профільні служби міста.

Розгорнуто пункт прийому заяв та повідомлень від постраждалих унаслідок атаки. Також можна звернутися до територіальних підрозділів поліції або за спецномером 102.