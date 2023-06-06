Бойлер – популярна побутова техніка, яка дозволяє суттєво підвищити рівень комфорту в квартирі чи приватному будинку. Сучасні моделі приваблюють різноманітністю – різним об’ємом, розташуванням тощо. Проте навіть найнадійніше обладнання з часом може виходити з ладу. Фахівці сервісу побутових послуг Майстер911 підготували для вас докладний огляд, в якому розповідають про всі особливості ремонту водонагрівачів.
Конструкція водонагрівача
Несправність бойлера – неприємна подія, адже мешканці квартири чи будинку залишаються без гарячого водопостачання. Тому з поломкою потрібно розібратися якнайшвидше. Зазвичай водонагрівачі виходять з ладу майже однаково. Тобто, в них ламаються одні й ті ж деталі. Щоб уміти полагодити обладнання, необхідно знайти особливості його конструкції.
- бак для нагрівання та зберігання води, який має теплоізоляційний шар;
- нагрівальний елемент – саме ця деталь переводить електроенергію в тепло;
- термостат, який необхідний для контролю рівня температури;
- магнієвий анод, завдяки якому вдається попередити появу й розповсюдження корозії;
- клапан для аварійного спуску води;
- індикатори й прибори керування;
- корпус.
Кожна деталь може має свій строк служби, який залежить від призначення саме цього елемента й навантаження, яке на нього припадає. Також на строк служби деталі впливає якість, марка виробника.
Тому середній за об’ємом водонагрівач (60 літрів) може коштувати так само, як великі моделі (75-150 л) – це пов’язано з якістю матеріалів. Тому ми наполегливо рекомендуємо робити вибір, орієнтуючись саме на якість, а не на ціну, оскільки це захистить вас від ймовірних проблем з побутовою технікою.
Найпоширеніші несправності побутових бойлерів
Серед частих несправностей виділяються:
- Обладнання не нагріває воду. Швидше за все, з ладу вийшов нагрівальний елемент. Зазвичай ця деталь не може бути відремонтованою, а тому її повністю міняють – бойлер потрібно злити, відключити й зняти. Після цього встановити нову деталь і знову підключити водонагрівач. Повільне нагрівання води може бути пов’язане з великим шаром накипу. У такому випадку деталь потрібно почистити.
- Вода надто гаряча. Це говорить про те, що зламався термостат.
- Бойлер почав протікати. Найчастіша причина цього — бак, у якому корозія «пробила» дірку. Інколи бак можна запаяти. Але якщо це зробити неможливо, тоді потрібен складніший ремонт.
- Часті вмикання бойлера. Якщо водонагрівач починає і перестає працювати занадто часто, це говорить про шар накипу на нагрівальному елементі.
- Розетка або вилка пристрою сильно нагріваються. Це означає, що контакти вилки погано прилягають до розетки. Ще однією причиною може бути стара електромережа, яка не витримує необхідну бойлеру напругу.
- Бойлер дуже шумить. Найчастіше сторонні звуки під час роботи водонагрівача виникають через накип на нагрівальному елементі.
- Електронне табло видає неправильну інформацію. Можливо, у мережі були перепади напруги, тож електронний модуль зламався.
Самостійно займатися ремонтом водонагрівачів не рекомендується. Оскільки будь-які неточності під час виконання робіт можуть спровокувати додаткові несправності і, як наслідок, на ремонт потрібно буде більше часу й фінансів.
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