Бойлер – популярна побутова техніка, яка дозволяє суттєво підвищити рівень комфорту в квартирі чи приватному будинку. Сучасні моделі приваблюють різноманітністю – різним об’ємом, розташуванням тощо. Проте навіть найнадійніше обладнання з часом може виходити з ладу. Фахівці сервісу побутових послуг Майстер911 підготували для вас докладний огляд, в якому розповідають про всі особливості ремонту водонагрівачів.

Конструкція водонагрівача

Несправність бойлера – неприємна подія, адже мешканці квартири чи будинку залишаються без гарячого водопостачання. Тому з поломкою потрібно розібратися якнайшвидше. Зазвичай водонагрівачі виходять з ладу майже однаково. Тобто, в них ламаються одні й ті ж деталі. Щоб уміти полагодити обладнання, необхідно знайти особливості його конструкції.

бак для нагрівання та зберігання води, який має теплоізоляційний шар;

нагрівальний елемент – саме ця деталь переводить електроенергію в тепло;

термостат, який необхідний для контролю рівня температури;

магнієвий анод, завдяки якому вдається попередити появу й розповсюдження корозії;

клапан для аварійного спуску води;

індикатори й прибори керування;

корпус.

Кожна деталь може має свій строк служби, який залежить від призначення саме цього елемента й навантаження, яке на нього припадає. Також на строк служби деталі впливає якість, марка виробника.

Тому середній за об’ємом водонагрівач (60 літрів) може коштувати так само, як великі моделі (75-150 л) – це пов’язано з якістю матеріалів. Тому ми наполегливо рекомендуємо робити вибір, орієнтуючись саме на якість, а не на ціну, оскільки це захистить вас від ймовірних проблем з побутовою технікою.

Найпоширеніші несправності побутових бойлерів

Серед частих несправностей виділяються:

Обладнання не нагріває воду. Швидше за все, з ладу вийшов нагрівальний елемент. Зазвичай ця деталь не може бути відремонтованою, а тому її повністю міняють – бойлер потрібно злити, відключити й зняти. Після цього встановити нову деталь і знову підключити водонагрівач. Повільне нагрівання води може бути пов’язане з великим шаром накипу. У такому випадку деталь потрібно почистити. Вода надто гаряча. Це говорить про те, що зламався термостат. Бойлер почав протікати. Найчастіша причина цього — бак, у якому корозія «пробила» дірку. Інколи бак можна запаяти. Але якщо це зробити неможливо, тоді потрібен складніший ремонт. Часті вмикання бойлера. Якщо водонагрівач починає і перестає працювати занадто часто, це говорить про шар накипу на нагрівальному елементі. Розетка або вилка пристрою сильно нагріваються. Це означає, що контакти вилки погано прилягають до розетки. Ще однією причиною може бути стара електромережа, яка не витримує необхідну бойлеру напругу. Бойлер дуже шумить. Найчастіше сторонні звуки під час роботи водонагрівача виникають через накип на нагрівальному елементі. Електронне табло видає неправильну інформацію. Можливо, у мережі були перепади напруги, тож електронний модуль зламався.

Самостійно займатися ремонтом водонагрівачів не рекомендується. Оскільки будь-які неточності під час виконання робіт можуть спровокувати додаткові несправності і, як наслідок, на ремонт потрібно буде більше часу й фінансів.

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