Основні види соняшникової олії

Соняшникову олію отримують шляхом пресування або екстракції спеціальних сортів насіння соняшнику, що відрізняються високим вмістом жиру. Цей продукт активно застосовується не тільки в кулінарії, а й у косметології, а також в інших сферах життя людини. Батьківщиною соняшнику є Північна Америка. Збереглися документальні підтвердження того, що жителі цього континенту навчилися видобувати маслянисту речовину з насіння понад 5 тисячоліть тому: у той час соняшникову олію активно використовували для виготовлення ліків і барвників. В Америці ця рослина тривалий період часу вважалася священною. Проте штучної культивації не відбувалося. Переломний момент настав у XVI столітті, коли мореплавці завезли насіння в Європу. Англійці першими звернули увагу на красиву квітку з незвичайними зернами, які за певної механічної обробки виділяють жир. Саме англійці отримали перші патенти на виробництво соняшникової олії.

Способи виробництва

Є два методи отримання цього продукту:

екстракція; віджимання.

Другий спосіб є більш затребуваним і екологічним, оскільки дає змогу зберегти максимальну кількість корисних речовин. Особливо якщо йдеться про олію холодного віджиму. Метод холодного віджиму містить обов’язковий етап обсмажування подрібненого насіння в спеціальних жаровнях. Завдяки цьому олія набуває вираженого смаку й аромату, що нагадує смажене насіння. Але за рахунок нагрівання сировини до 100 °С більшість вітамінів і фітостеролів руйнуються. Екстрагування є хімічним методом отримання олії. Насіння поміщають у спеціальні екстрактори, до нього додають органічні розчинники та шрот. Суміш перетворюють на однорідну масу, а потім відокремлюють від неї олію шляхом дистиляції та фільтрації. Цей метод є економічно вигідним, але отримана олія має меншу харчову цінність.

Види соняшникової олії

Олія, отримана хімічним або механічним способом, надалі піддається очищенню. Залежно від методу очищення, виділяють різні сорти соняшникової олії:

Нерафінована. Продукт отримують шляхом механічного віджиму, далі йде процес фільтрації. Така олія має виражений колір і насичений аромат, а також є лідером за вмістом корисних речовин. Рафінована. Проходить повний цикл очищення, що знижує її харчову цінність, але збільшує термін придатності до 1 року. Купити соняшникову олію тривалого зберігання можна в маркеті корисних штук Маудау. Гідратована. Білки та фосфоровмісні компоненти з нерафінованої олії видаляються шляхом обробки чистою водою. Дезодорована. З основи видаляються всі компоненти, що надають їй смаку та аромату. Така олія ідеально підходить для смаження.

Для приготування дієтичних страв рекомендується використовувати виморожену олію соняшнику, яка проходить додатковий етап очищення із застосуванням низьких температур.