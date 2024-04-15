Суспільство

Опубліковані супутникові знімки наслідків удару ЗСУ по окупантах в Луганську

15 Квітня 2024 19:48
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Проєкт Радіо Свобода “Схеми” опублікував супутникові знімки від 14 квітня, на яких видно наслідки удару Сил Оборони України по “Луганському машинобудівному заводу”.

“Супутник зафіксував наслідки авіаудару по “Луганському машинобудівному заводу-100″ на тимчасово окупованій території. На супутникових знімках Planet Labs за 14 квітня видно, що значно постраждала щонайменше одна будівля заводу”, — йдеться у повідомленні.

Луганськ зі спутника 13 та 14 квітня / Схеми

Вдень 13 квітня Сили оборони України завдали ракетного удару по підприємству “Завод машинобудівний 100” в тимчасово окупованому Луганську. СтратКом Збройних Сил України, а згодом командувач Повітряних сил Микола Олещук підтвердили успішний удар по пункту управління угруповання військ “Центр” противника.


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