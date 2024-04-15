Опубліковані супутникові знімки наслідків удару ЗСУ по окупантах в Луганську

Проєкт Радіо Свобода “Схеми” опублікував супутникові знімки від 14 квітня, на яких видно наслідки удару Сил Оборони України по “Луганському машинобудівному заводу”.

“Супутник зафіксував наслідки авіаудару по “Луганському машинобудівному заводу-100″ на тимчасово окупованій території. На супутникових знімках Planet Labs за 14 квітня видно, що значно постраждала щонайменше одна будівля заводу”, — йдеться у повідомленні.

Луганськ зі спутника 13 та 14 квітня / Схеми

Вдень 13 квітня Сили оборони України завдали ракетного удару по підприємству “Завод машинобудівний 100” в тимчасово окупованому Луганську. СтратКом Збройних Сил України, а згодом командувач Повітряних сил Микола Олещук підтвердили успішний удар по пункту управління угруповання військ “Центр” противника.