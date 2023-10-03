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Опубліковано перше відео запуску, імовірно, модернізованої Україною ракети С-200

3 Жовтня 2023 07:56
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зброя

У Мережі поширюють відео, імовірно, запуску модернізованих українських зенітних ракет С-200. Зокрема, у понеділок, 2 жовтня, його опублікував журналіст Юрій Бутусов.

За його словами, це може бути першим візуальним підтвердженням бойового пуску ракети 5В28 комплексу С-200 для ураження наземних цілей. Де і коли знімали відео, невідомо.

“Швидше за все, від оригінальної ракети залишився тільки корпус. Адже для того, щоб перетворити цю ракету в балістичну, необхідно було переробити систему наведення”, — пише Бутусов.


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