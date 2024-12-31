Оптимізм українців щодо майбутнього знизився, але залишається високим, – КМІС

57% українців зберігають оптимізм щодо майбутнього країни. Однак, порівняно з кінцем 2022 року, така частка знизилася з 88% на третину.

Такі результати показало дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

У грудні 2023 року 73% опитаних вірили в майбутнє України як члена ЄС із успішною економікою. Однак за рік частка таких оптимістів зменшилася на 16%. Водночас не всі з них стали песимістами — значна частина українців висловлює невизначеність щодо перспектив країни.

Згідно з даними опитування, на сході та півдні песимістичні настрої поширені трохи більше, ніж у інших регіонах. Водночас у всіх частинах країни близько половини або більше респондентів продовжують вірити в позитивний розвиток подій.

Антон Грушецький, виконавчий директор КМІС, зазначив, що навіть в умовах складної ситуації рівень оптимізму залишається доволі високим.

Опитування проводили з 2 по 17 грудня 2024 року методом телефонних інтерв’ю (CATI) серед 985 респондентів у підконтрольних Україні регіонах. У вибірку не входили громадяни, які залишили країну після початку війни, а також мешканці тимчасово окупованих територій, однак серед опитаних були переселенці. Статистична похибка не перевищує 4,1%.