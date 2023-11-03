ОПК України працює над новою причіпною гарматою

Оборонно-промисловий комплекс України займається розробкою причіпної гармати.

Про це заявив начальник Головного управління ракетних військ і артилерії та безпілотних систем Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Сергій Баранов.

Зараз в Україні також працює ракетна програма і розробляються нові типи артилерійських установок.

«Вона (ракетна програма України) працює. Є вже дослідні зразки, проводяться випробування. Усе розповідати не можу, але працюємо», – розповів Сергій Баранов.

Водночас він поінформував, що Україна розробляє нові типи артилерійських установок.

«Зараз ми працюємо над причіпними гарматами. Це те, що стосується саме артилерійських систем», – підкреслив бригадний генерал.

Імовірно, нова гармата за планами повинна розроблятися у калібрі 155-мм, щоб з неї можна було ввести вогонь снарядами, які поставляють Україні союзники.